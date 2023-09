Homem invade chiqueiro de porcos e ameaça trabalhadora em Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, foi acionada na tarde desta terça-feira (26) depois que uma mulher foi ameaçada por um homem com uma barra de ferro, em uma propriedade rural localizada na Estrada Granja Bela Vista. O suspeito invadiu o chiqueiro de porcos que fica no imóvel e afirmou que iria "furar" a vítima.

A ocorrência foi registrada pelas autoridades por volta das 16h47. De acordo com relato, a mulher trabalha no sítio e, durante a tarde, se deparou com um desconhecido dentro do chiqueiro onde os porcos são mantidos. A vítima contou que pediu para o homem deixar o local e, nesse momento, foi ameaçada por ele com uma barra de ferro.

Com o objeto em mãos, o suspeito afirmou que iria "furar" a vítima e iria "pegá-la a noite na estrada". Depois de fazer as ameaças, ele fugiu da propriedade. A PM foi acionada e realizou patrulhamento pela região, mas não encontrou nenhum suspeito.

