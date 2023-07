Homem invade casa e agride ex-companheira com socos e chave do carro

Um homem é suspeito de arrombar o portão e a porta da casa da ex-companheira no bairro Vila São João, em Arapongas, no Norte do Paraná, e agredi-la com socos e com a chave de um carro. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência por volta das 12h10 deste domingo (23)

De acordo com relato da mulher, ela e o ex estariam separados e não moram mais juntos, mas ele ainda insiste em procurá-la. O suspeito também estaria ameaçando a vítima de morte e de colocar fogo na residência dela.

Na tarde deste domingo (23), ele teria arrombado o portão e a porta do imóvel, invadido o local e a agredido com diversos socos e com a chave do próprio carro. De acordo com as autoridades, a vítima estava com um corte no braço, um no pescoço e um terceiro na região do peito.

A mulher relatou aos policiais militares que o ex-companheiro faz uso de cocaína e maconha. Não há informações se ele estaria sob efeito das drogas no momento do crime.

A vítima foi orientada a procurar a sede da Polícia Civil para requerer uma medida protetiva de urgência. Ela precisou ser encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas para tratar os ferimentos.

