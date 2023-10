Homem invade casa de ex e joga água sanitária na mulher em Arapongas

Uma mulher foi agredida com socos e chutes pelo ex-companheiro na manhã deste domingo (15) em Arapongas, no Norte do Paraná. Segundo a vítima, o homem também jogou água sanitária nela após invadir a residência onde a mulher mora, no conjunto Águias. Segundo a PM, a vítima alegou possuir medida protetiva contra o suspeito.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os agentes chegaram na residência, a mulher estava com o rosto repleto de sangue e com a boca partida. A vítima relatou que o ex-companheiro teria invadido a casa e, após ela pedir para ele sair, o homem começou a xingá-la e realizar as agressões.

Ainda segundo os agentes, a mulher foi agredida na frente da filha de apenas 1 ano de idade. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), essa não foi a primeira vez que o suspeito fez coisas do tipo. Em outros casos o homem já tinha injuriado a vítima.

Quando os PMs chegaram na residência o homem não estava no local. De acordo com os agentes, um patrulhamento foi realizado nas proximidades, mas o homem não foi encontrado. Já a mulher teria recusado atendimento médico e afirmou que iria para a casa de uma amiga pois lá seria bem acolhida.

