Vítima já havia acionado a polícia no dia anterior pelo mesmo motivo; agressor alegava que 'não via irregularidade' em suas atitudes

Um homem foi detido na madrugada desta segunda-feira (23) após invadir a casa da ex-companheira no Jardim Bandeirantes, em Arapongas. Inconformado com o fim do relacionamento, ele resistiu à abordagem da Polícia Militar (PM) e precisou ser contido com o uso de spray de pimenta.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (23) em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a vítima, as invasões e desentendimentos se tornaram frequentes. Ela relatou aos policiais que o suspeito se recusa a aceitar o término e entra em seu imóvel sem permissão, causando medo e insegurança. A situação é tão recorrente que, apenas um dia antes, a corporação já havia sido acionada e registrado um boletim de ocorrência pelas mesmas ameaças. Diante do novo episódio, a mulher manifestou o desejo de processar criminalmente o ex-companheiro.

Quando as equipes chegaram ao endereço, encontraram o homem dentro da residência e pediram que ele saísse para ser revistado. No entanto, o suspeito apresentou um comportamento muito agitado. Durante a confusão, ele repetia exaustivamente que amava a ex-mulher e que não havia nada de errado em suas atitudes.

Como o homem se recusou a obedecer às ordens para ficar parado e colaborar com a revista, os policiais precisaram utilizar força física e spray de pimenta para imobilizá-lo e garantir a segurança de todos que estavam no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a situação ser controlada, tanto o suspeito quanto a vítima foram encaminhados à delegacia da cidade para prestarem depoimento e aguardarem as decisões da Justiça.