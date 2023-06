Homem intervém em briga de casal e acaba levando facadas em Arapongas

Um homem foi intervir em uma briga de casal em Arapongas nesta segunda-feira (12) à noite e acabou levando facadas no pescoço e no queixo. O caso foi registrado na Rua Íbis, na área central da cidade, por volta das 20 horas.

O rapaz atingido foi encaminhado pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) para atendimento no Hospital Norte do Paraná (Honpar) com ferimentos graves.

Segundo informações obtidas no local, o casal é conhecido por brigas e discussões frequentes. Nesta segunda-feira, um terceiro homem decidiu apaziguar a situação e tentar evitar que a mulher fosse agredida, mas quase perdeu a vida.

O companheiro da mulher não gostou da reação do rapaz e pegou uma faca em uma mochila. Depois de partir para cima do rapaz, ele conseguiu atingi-lo no pescoço e também no queixo, provocando cortes graves.

Ele foi levado para o Honpar. O agressor fugiu e até o momento não foi localizado. O caso deve ser enquadrado como tentativa de homicídio.

