Homem incendeia o próprio carro após briga conjugal; veja

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Arapongas foi acionado no início da noite desta terça-feira (18) para atender a uma ocorrência de surto psicótico na Rua Pavão, Jardim Bandeirantes.

No local, os socorristas perceberam que se tratava de uma briga familiar conjugal em que o homem estava com um quadro de crise de ansiedade. Durante a discussão, ele ateou fogo no próprio veículo que estava estacionado na rua.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio. Ninguém ficou ferido.