Homem foge da GM e acaba preso com sinais de embriaguez em Arapongas

Condutor avançou contra os agentes, precisou ser contido com arma de choque e se recusou a fazer o teste do bafômetro

Na madrugada deste sábado (14), um motorista com sinais de embriaguez foi detido pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas após fugir de uma tentativa de abordagem e reagir de forma violenta contra os agentes. A perseguição terminou na Rua Louro Verde, onde os guardas precisaram utilizar uma arma de choque para conter o homem.

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A ocorrência começou de forma inesperada. A GM realizava um patrulhamento na Rua Albatroz Real em resposta a uma denúncia de perturbação do sossego devido a som alto em uma conveniência local. Durante a ronda, um veículo Vectra prata, vindo da Rua Garça Branca, entrou na via em alta velocidade e "cantando os pneus".

Ao notar a viatura da GM, o motorista freou bruscamente. Quando os guardas Oseas Santos e Viana desceram da viatura para realizar a abordagem, o condutor engatou a marcha ré e iniciou a fuga.

Após um acompanhamento tático, o veículo foi interceptado na Rua Louro Verde. No entanto, o motorista apresentou resistência no momento da revista. "O mesmo estava extremamente exaltado, agressivo, não acatou as ordens emanadas da equipe, não colaborou de forma alguma. Tanto é que o mesmo partiu para cima da equipe", relatou o guarda municipal Oseas Santos.

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Diante da agressividade, os agentes dispararam uma arma de eletrochoque (Spark) para imobilizar e algemar o suspeito. Após a contenção, os guardas constataram que ele apresentava sinais claros de embriaguez, como olhos vermelhos e comportamento irônico.

Um bafômetro foi solicitado e levado ao local por outra equipe da Guarda Municipal, mas o motorista se recusou a realizar o teste. Diante da recusa e dos sintomas apresentados, o homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

