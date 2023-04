Homem fica ferido após levar tiro acidental na região

Da Redação

A vítima foi ferida enquanto manuseava uma garrucha calibre 22

Um homem foi ferido por disparo de arma de fogo na tarde deste domingo (02) em Pitangueiras. Segundo a vítima, ele estaria manuseado uma garrucha calibre 22, quando acidentalmente aconteceu o disparo acertando a região lateral da barriga.

O homem contou a Polícia Militar (PM), que acionou o atendimento médico da cidade sendo atendido pela ambulância do município, porém como não tinha médico disponível foi orientado a se dirigir para Arapongas no hospital Norte do Paraná Hospital (Honpar).

A PM, perguntou onde estaria a arma e o homem não soube informar onde ficou a arma, e também não identificou quem seria o amigo, que estava junto na hora do disparo.



A Polícia Militar confeccionou o boletim para investigação do caso.

