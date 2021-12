Da Redação

Homem fica ferido após cair da motocicleta na PR-444

Um homem, de 38 anos, ficou ferido após cair da motocicleta na noite deste sábado (18), em Arapongas. A queda foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na PR-444, Km 02 + 500 metros.

continua após publicidade .

Conforme informações da PRE, o motociclista foi encaminhado para o Hospital Santa Casa. O estado de saúde dele não foi divulgado pela equipe. Ele dirigia um Yamaha/Drag Star, com placas de Arapongas.

Outro acidente

continua após publicidade .

Um acidente entre duas motocicletas causou ferimentos em dois homens no sábado, dia 11 de dezembro, na PR-218, Km 226 + 600 metros, em Arapongas. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), de Rolândia, os dois veículos trafegavam pela Rodovia Estadual, no sentido Arapongas/Sabáudia, quando se envolveram em um acidente do tipo abalroamento lateral, ou seja, ocorreu devido à invasão, por um deles, da faixa lateral.