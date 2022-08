Homem fica em estado grave em acidente na PR-444

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Equipes do Samu prestaram atendimento para as vítimas

Um homem ficou em estado grave após sofrer acidente registrado na tarde desta segunda-feira (22), na PR-444, nas proximidades da empresa Pennacchi e da Churrascaria Herança, em Arapongas.

continua após publicidade .

A colisão envolveu dois carros, um Renault Duster branco e uma caminhonete preta, a qual o modelo não foi informado. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, e do Siate, do Corpo de Bombeiros, estiveram no local do acidente.

A vítima mais grave, conforme informações de testemunhas, foi o motorista da Duster. O homem foi encaminhado pela equipe para o Hospital do Norte Paranaense (Honpar). Já o motorista da caminhonete, não sofreu ferimentos.

Siga o TNOnline no Google News