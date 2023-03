Homem ferido por faca é encontrado caído em rua de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Guarda Municipal foi chamada

Um homem foi encontrado caído e ferido por golpes de faca na Rua Bico de Veludo no Conjunto Centauro em Arapongas. A Gurda Municipal (GM) foi chamada no começo da madrugada segunda-feira (27).

continua após publicidade .

Uma mulher, moradora do bairro, contou à polícia que estava dormindo e ouviu um barulho de uma possível briga nos fundos da casa dela, depois, alguém gritou por socorro, e ao olhar por cima do muro, viu uma pessoa caída e chamou a GM.

Os guardas foram até o local indicado e encontram um homem, com vários ferimentos pelo corpo e com bastante sangue ao redor dele. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o rapaz.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Comerciante de Apucarana morre afogado após acidente de carro

O homem, conforme a GM, estava com diversos ferimentos pelo corpo. Mesmo machucado, o rapaz disse que as agressões começaram no interior da casa dele, e acabaram no meio da rua, que estava muito escuro e não viu quem cometeu o crime. A vítima foi levada em estado grave para o Honpar.

A Polícia Civil investigará o crime. No final de semana, uma mulher também foi esfaqueada em Arapongas. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-marido dela.

Siga o TNOnline no Google News