Homem faz gesto obsceno para criança de 4 anos em Arapongas

Uma criança, de apenas 4 anos de idade, foi vítima de importunação sexual no centro de Arapongas, no norte do Paraná. A menina estava caminhando com a mãe pela Avenida Arapongas, por volta das 13h49, quando um homem passou, colocou a mão nas próprias partes íntimas e apontou para ela.

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (10). As autoridades foram acionadas pela mãe da criança, após o fato ter acontecido. A mulher relatou aos policiais que o suspeito estava em uma bicicleta e que, depois de ter feito o ato obsceno para a filha dela, fugiu.

A equipe da PM de Arapongas fez buscas pela região, mas ninguém foi localizado.

No último dia 1º de outubro, uma adolescente de 15 anos também foi vítima de importunação sexual na cidade. A menina estava com a mãe em uma rua do bairro Jardim Veneza, quando um homem passou e cumprimentou as duas. Após ser respondido, o suspeito se aproximou e acariciou a adolescente, passando a mão nas costas e nas nádegas dela.

