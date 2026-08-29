Homem espanca companheira, quebra celular e foge com moto dela em Arapongas

Vizinhos intervieram nas agressões em condomínio; mulher relatou que já havia sido hospitalizada após ataques anteriores do parceiro

Uma mulher foi agredida com socos e chutes pelo próprio companheiro na noite desta sexta-feira (28), em um condomínio no bairro Araponguinha, em Arapongas, no norte do Paraná. O agressor fugiu do local levando as chaves do apartamento e a moto da vítima após os vizinhos perceberem a violência e ameaçarem chamar a polícia.

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Conforme informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada pela síndica do residencial, que relatou a suspeita de violência doméstica após ouvir uma forte discussão no apartamento do casal. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com diversos hematomas e arranhões pelo corpo.

Segundo o relato da mulher, as agressões começaram após um desentendimento sobre o relacionamento. Durante o ataque, o homem quebrou o celular dela para impedir que pedisse socorro e fez diversas ameaças de morte. A situação só não se agravou porque vizinhos ouviram os gritos e avisaram que a polícia seria acionada.

Ao perceber que havia sido descoberto, o agressor fugiu levando as chaves do apartamento e uma motoneta Honda Biz branca, que pertence à vítima.

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Aos policiais, a mulher revelou que esta não foi a primeira vez que sofreu violência por parte do companheiro. Ela relatou um episódio anterior em que precisou ser internada no hospital devido à gravidade dos ferimentos causados por ele.

Com medo de que o homem retornasse, a vítima decidiu passar a noite na casa de uma irmã, buscando um local seguro. A equipe policial fotografou as lesões no corpo da mulher para anexar ao registro do caso e a orientou sobre os procedimentos legais para solicitar uma medida protetiva de urgência contra o agressor. A polícia agora realiza buscas para localizar o homem e recuperar o veículo furtado.

Defensoria do PR oferece ferramenta online para denúncia de violência doméstica

Mulheres vítimas de violência doméstica podem buscar ajuda sem precisar sair de casa por meio de uma ferramenta disponibilizada pela Defensoria Pública do Paraná. O Ampara oferece atendimento online para mulheres que estejam vivendo situações de violência doméstica e familiar e pode auxiliar, inclusive, na solicitação de medidas protetivas.

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O serviço pode ser acessado pelo aplicativo LUNA PR ou pelo site da Defensoria. Ao entrar na plataforma, a mulher informa que o atendimento está relacionado a uma situação de violência doméstica, fornece os dados e documentos solicitados e, posteriormente, é procurada pela equipe do Ampara.



