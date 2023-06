Homem enforca esposa e tenta fugir com filha no colo em Arapongas

A mulher teria empurrado o marido com a intenção de se defender

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, foi acionada na tarde desta quinta-feira (29) para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Primavera. O caso aconteceu por volta das 15h08.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher relatou que seu marido chegou em casa alterado e começou a discutir com ela. Logo na sequência ele começou agredi-la e a enforcou. Nesse momento, a vítima empurrou o homem com a intenção de se defender.

Ainda segundo relato da mulher, o marido, ainda extremamente alterado, tentou fugir da casa levando a filha no colo. A PM de Arapongas foi acionada e impediu a fuga do agressor, devolvendo a criança para a mãe. Diante dos fatos, o homem foi detido e algemado.

Conforme as autoridades, tanto ele quanto a mulher possuíam diversas lesões. Ambos foram encaminhados para atendimento médico e, em seguida, conduzidos para a 22ª Subdivisão de Polícia para os procedimentos cabíveis.

