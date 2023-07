Homem encontrado morto em represa de Arapongas é identificado

Siga o TNOnline no Google News

Foi divulgado nesta sexta-feira (28), a identificação do homemque foi encontrado morto em uma represa de Arapongas, no norte do Paraná. Trata-se de Luciano da Costa, de 51 anos.

O corpo do homem foi encontrado boiando em uma represa da cidade na tarde da última quarta-feira (26), por pescadores que frequentavam a região. A represa fica localizada no final da Rua Sabiá-Castanho.

O Instituo Médico Legal (IML) de Apucarana, já havia confirmado que a causa da morte foi por “asfixia mecânica por afogamento”. A suspeita mais provável é de que o homem tenha passado mal e caído na represa.

No dia em questão, policiais civis da 22ª Subdivisão Policial (SDP) foram acionados e conversaram com os pescadores e outros moradores da região para entender melhor o caso. A Polícia Científica havia comparecido na represa.

O corpo de Luciano está sendo velado na Capela Acácias em Arapongas. O sepultamento acontece ainda nesta sexta às 15h30.

