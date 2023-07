Homem encontrado em represa morreu por asfixia mecânica, diz IML

Siga o TNOnline no Google News

O Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, confirmou como “asfixia mecânica por afogamento” a causa da morte do homem que foi encontrado morto nesta quarta-feira (26) em uma represa de Arapongas, no norte do Paraná.

O corpo foi encontrado no final da tarde desta quarta, em uma represa localizada na Rua Sabiá-Castanho, por pescadores que frequentam a região.

Policiais civis da 22ª Subdivisão Policial (SDP) foram acionados e conversaram com os pescadores e outros moradores da região. A Polícia Científica também compareceu na represa.

As equipes polícias ainda estão investigando o caso para tentar descobrir a identidade da vítima. A suspeita é que o homem tenha passado mal e caído na represa, quando se afogou e morreu.

