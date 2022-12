Homem encontra pacote de droga ao varrer pátio de empresa em Arapongas

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O dono do estabelecimento encontrou uma pequena embalagem de cocaína ao varrer o pátio da empresa, em Arapongas

O dono de um estabelecimento comercial acionou a 7ª Companhia Independente da Polícia Militar de Arapongas para entregar um pequeno pacote de droga. Ele localizou a droga quando varria o pátio da empresa, no início da tarde desta quarta-feira (21).

O homem relatou que estava limpando o pátio de seu estabelecimento quando um pequeno pacote chamou sua atenção. Era uma embalagem de plástico que ele pegou para verificar e encontrou no interior pequenas buchas que parecia ser de droga.





Ele chamou a PM e o pacote pesou 4,4 gramas, de cocaína. Ele explicou que assim que encontrou o pacote suspeito de conter droga, acionou a PM para registrar a ocorrência. A PM recolheu a droga e encaminhou para o plantão da 22ª Subdivisão da Polícia Civil.

DROGADIÇÃO

No final da tarde desta quarta-feira (21), uma equipe abordou dois suspeitos no bairro Ulisses Guimarães. Os dois chamaram a atenção ao dissimular quando se depararam com a viatura policial. Um deles teria jogado fora algo que estava em seu bolso.

A equipe abordou os dois, mas não encontrou nada de ilícito com eles. No entanto, ao verificar o que um deles havia dispensado, ao lado de um carro, os policiais encontraram uma embalagem com quatro pedras de crack, que os suspeitos acabaram confessando que era para consumo.

Eles foram levados para a sede da companhia da PM, onde foi lavrado termo circunstanciado por posse de droga para consumo pessoal. Os dois foram liberados.

