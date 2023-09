Homem encontra celular na Praça Mauá e acaba preso; saiba porquê

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) de Arapongas no início da noite desta segunda-feira (18) depois de ter encontrado um celular na Praça Mauá. Acontece que um adolescente tinha perdido o aparelho, e o suspeito tentou cobrar R$ 20 para devolver o objeto. O caso foi registrado por volta das 19 horas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe do jovem chamou a polícia e informou que o filho tinha perdido o celular da marca Samsung de cor azul na praça. A mulher relatou ainda que ligou para o número e um homem teria atendido as ligações. Ele falou que devolveria o celular desde que as vítimas pagassem R$ 20. O dinheiro seria supostamente usado para pagar um carro de aplicativo.

O homem repassou quais roupas estava usando, um shorts amarelo e uma camiseta do Corinthians, e combinou com a mãe e adolescente de se encontrarem em frente a uma agência bancária localizada na Avenida Arapongas. A mãe, no entanto, chamou a PM e os policiais que se "encontraram" com o suspeito.

Os policiais confirmaram que ele estava com o celular do garoto e deram voz de prisão. O suspeito foi encaminhado para 22ª Subdivisão Policial, sem a necessidade do uso de algemas, para as devidas providências.

