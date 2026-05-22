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Homem embriagado é preso pela Rotam com arma restrita em Arapongas

Suspeito abordado em conveniência alegou ser atirador esportivo; revólver de alto calibre estava carregado

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 07:14:19 Editado em 22.05.2026, 07:14:14
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Homem embriagado é preso pela Rotam com arma restrita em Arapongas
Autor Arma e munições foram apreendidas pela Rotam em Arapongas - Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (21) por porte ilegal de arma de fogo, na Rua Gaturamo, em Arapongas (PR). O suspeito foi localizado dentro de uma loja de conveniência e, além de estar armado, apresentava alto nível de embriaguez no momento da abordagem policial.

-LEIA MAIS: Homem é preso ao ser pego furtando vinho e licor em comércio de Arapongas

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A prisão aconteceu por volta das 22h, durante rondas da Polícia Militar (PM) por estabelecimentos comerciais da região. As equipes faziam buscas na tentativa de localizar um suspeito armado que havia sido denunciado pouco tempo antes. Ao realizarem revistas nos clientes da conveniência, os policiais encontraram um revólver calibre .357 com o homem, que vestia roupas idênticas às descritas na denúncia inicial. A arma estava carregada com cinco munições prontas para uso.

Para tentar justificar a situação, o suspeito afirmou ter registro de atirador esportivo e colecionador (conhecido pela sigla CAC) e alegou que carregava o revólver para defesa pessoal.

No entanto, como o homem apresentava sinais evidentes de ter consumido bebida alcoólica, os policiais realizaram o teste do bafômetro. O resultado apontou 1,05 miligramas de álcool por litro de ar expelido, confirmando a embriaguez.

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Diante do flagrante, o homem foi detido e encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado e ele permanece à disposição da Justiça.


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ARAPONGAS atirador esportivo embriaguez ao volante POLICIA MILITAR porte ilegal de arma prisão em flagrante
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