Homem embriagado é preso após colocar bebê de um ano em risco de atropelamento

Policiais militares que atendiam a um acidente de trânsito flagraram o suspeito cambaleando pela pista com o filho no colo

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos em Arapongas (PR) após expor o próprio filho ao risco de atropelamento. O caso aconteceu nesta terça-feira (14), na Rua Perdiz do Mar, pouco antes das 14h.

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Policiais militares estavam no local prestando atendimento a um acidente de trânsito quando perceberam que um homem, que andava de forma cambaleante e apresentava sinais evidentes de embriaguez, começou a atravessar a via de maneira desordenada. O fato de maior gravidade e que exigiu a rápida intervenção dos agentes foi que ele carregava uma criança de apenas 1 ano e 9 meses no colo durante a travessia no meio da rua.

Diante do perigo iminente de atropelamento, a equipe policial agiu de prontidão. Os agentes abordaram o homem e retiraram imediatamente o bebê de seus braços para garantir a integridade física do menor.

O Conselho Tutelar do município foi acionado para acompanhar a ocorrência. Após os procedimentos de proteção, o menino foi entregue formalmente aos cuidados de uma tia materna. O homem recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas.

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