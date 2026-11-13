Homem embriagado ameaça irmão de morte durante confusão familiar em Arapongas

Ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (12). O pai dos envolvidos presenciou a discussão

Um homem visivelmente embriagado causou uma confusão familiar e ameaçou o próprio irmão de morte na noite desta quinta-feira (12), no conjunto Corina Pugliese, em Arapongas. A Polícia Militar foi acionada para intervir na situação, que gerou transtornos no interior da residência da família, localizada na Rua Tiriba Pérola.

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De acordo com o boletim de ocorrência, registrado por volta das 22h25, o comportamento do suspeito perturbou a tranquilidade dos moradores do imóvel, incluindo o pai dos dois envolvidos, que presenciou a desinteligência. Ao chegar ao endereço, a equipe policial fez contato imediato com a vítima para acalmar os ânimos e entender a dinâmica dos fatos.

Os policiais militares repassaram todas as orientações pertinentes sobre os procedimentos legais cabíveis, explicando ao irmão ameaçado o seu direito de representação criminal contra o agressor. Apesar da gravidade das ameaças e do transtorno causado no ambiente familiar, o solicitante optou por não registrar queixa formal contra o irmão. Diante da decisão da vítima e da ausência de outras ilicitudes, a equipe da PM orientou as partes envolvidas e encerrou o atendimento no local.