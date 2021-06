Homem é vítima de estelionato e faz dois depósitos via PIX

Continua após publicidade

Um homem foi vítima de estelionato nesta segunda-feira (01) em Arapongas e por volta das 17h chamou a PM para fazer a denúncia. Ele fez duas transferências bancárias para contas de terceiros nos valores de R$ 1 mil e R$ 1.500 consecutivamente e depois percebeu que se travava de um golpe.

Segundo a PM, o homem relatou ter recebido uma ligação de número desconhecido. Ele disse que o contato dizia ser do Banco do Brasil e que o seu cartão estava clonado. Inclusive, teria dito que algumas compras tinham sido feitas, quando uma atendente o orientou a realizar as duas transferências via PIX, para contas separadas.

A PM fez o boletim da ocorrência e orientou a vítima procurar o seu gerente o banco para tentar resolver o problema do cartão. Ele também deve procurar a Delegacia da Polícia Civil para pedir as providências.