Homem é suspeito de ameaçar companheira e queimar roupas em Arapongas
Vítima relatou que o companheiro ameaçou agredi-la; suspeito deixou o local antes da chegada dos policiais
Uma mulher denunciou ter sido ameaçada pelo companheiro e pediu medidas protetivas de urgência no sábado (31), na zona rural de Arapongas. Segundo ela, o homem também danificou objetos da residência e queimou uma de suas roupas.
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Conforme o boletim de ocorrência, o casal teve desentendimentos na sexta-feira (30). A mulher relatou que deixou o companheiro em casa por volta das 23h30 e saiu, retornando aproximadamente às 13h30 de sábado.
Durante o atendimento, ela afirmou que o homem ameaçou agredi-la e a ofendeu. Também relatou que ele havia admitido ter danificado objetos da casa.
Os policiais encontraram o imóvel desorganizado, com roupas espalhadas, alimentos pelo chão e armários danificados.
O suspeito deixou o local antes da chegada da equipe e não foi localizado durante o atendimento. A mulher recebeu orientações e manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência.