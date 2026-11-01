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Arapongas
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é suspeito de ameaçar companheira e queimar roupas em Arapongas

Vítima relatou que o companheiro ameaçou agredi-la; suspeito deixou o local antes da chegada dos policiais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é suspeito de ameaçar companheira e queimar roupas em Arapongas
Autor Os policiais encontraram o imóvel desorganizado, com roupas espalhadas, alimentos pelo chão e armários danificados - Foto: TNOnline

Uma mulher denunciou ter sido ameaçada pelo companheiro e pediu medidas protetivas de urgência no sábado (31), na zona rural de Arapongas. Segundo ela, o homem também danificou objetos da residência e queimou uma de suas roupas.

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Conforme o boletim de ocorrência, o casal teve desentendimentos na sexta-feira (30). A mulher relatou que deixou o companheiro em casa por volta das 23h30 e saiu, retornando aproximadamente às 13h30 de sábado.

Durante o atendimento, ela afirmou que o homem ameaçou agredi-la e a ofendeu. Também relatou que ele havia admitido ter danificado objetos da casa.

Os policiais encontraram o imóvel desorganizado, com roupas espalhadas, alimentos pelo chão e armários danificados.

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O suspeito deixou o local antes da chegada da equipe e não foi localizado durante o atendimento. A mulher recebeu orientações e manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência.

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