Homem é socorrido após ser atropelado por caminhão em Arapongas

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para atender a vítima

Um homem ficou ferido após ser atropelado no final da manhã deste sábado (17) por um caminhão, em Arapongas. O acidente foi registrado por volta das 11h50, na Rua Pica Pau, área central da cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para atender a vítima. Segundo o socorrista Rogério Fernandes, o homem sofreu ferimentos leves. "Foi um trauma na região da perna, ele está com muita dor no tornozelo. Está consciente, bem tranquilo, vamos encaminhar para a UPA, mais para fazer uma radiografia no pé, que a gente acabou imobilizando para preservar", contou.

De acordo com o condutor do caminhão, morador de Rolândia, a vítima havia deixado seu carro estacionado e, ao atravessar a rua, foi atropelado. O motorista contou que não o viu por estar no ponto cego e foi alertado pelo passageiro do caminhão. Após o acidente, ele acionou a equipe do Samu.

