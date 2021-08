Da Redação

Homem é procurado por tentativa de feminicídio contra esposa

Nesta segunda-feira (2), uma tentativa de homicídio qualificado contra uma mulher, de 53 anos, foi registrada em Arapongas. Uma jovem ligou para a Polícia Militar de Arapongas dizendo que sua mãe havia sido agredida fisicamente pelo marido. No local, a equipe constatou que a vítima estava com lesões no rosto. A vítima estava muito abalada e chorando, falando que não podia enxergar, pois seu olho direito estava tampado pelo inchaço.

continua após publicidade .

Ela informou que já sofreu agressões em datas anteriores, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência e que estava tentando reatar o casamento há dois meses. A mulher contou à equipe que o esposo usou drogas nesta segunda (3) e no momento em que o autor recebeu uma ligação do filho, a vítima pegou o telefone para também falar com o enteado e dizer que o pai dele teria voltado a usar entorpecentes. Nesta hora, conforme a vítima, ela foi agredida com socos e foi enforcada.

Após a agressão, de acordo com a filha da mulher, o autor fugiu do local e estava tentando comprar uma arma de fogo. Em patrulhamento, os policiais tentaram encontrar o homem, mas até o momento ele não foi localizado. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à mulher, que foi levado ao Hospital Santa Casa.