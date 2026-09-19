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Homem é preso por violência doméstica e cárcere em imóvel insalubre

Polícia foi chamada após briga de casal; local abrigava quatro crianças e uma idosa acamada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso por violência doméstica e cárcere em imóvel insalubre
Autor Todos os adultos envolvidos foram levados para a 22ª Subdivisão Policial - Foto: Arquivo TN

Uma briga motivada por ciúmes mobilizou a Polícia Militar (PM), na noite de sexta-feira (18), no bairro São Cristóvão, em Arapongas. No local, os agentes constataram que uma mulher era mantida em cárcere privado pelo companheiro e vivia com a família em condições extremas de insalubridade.

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A equipe policial foi acionada para intervir no desentendimento do casal. Ao chegar ao endereço, os pais do agressor informaram que precisaram intervir fisicamente na discussão para conter o filho e proteger a mulher. O homem apresentava sinais visíveis de alteração do comportamento e admitiu ter consumido crack pouco antes da chegada das autoridades.

Em relato aos policiais, a vítima afirmou que vinha sendo impedida de sair de casa de forma frequente. Durante a vistoria no imóvel, a equipe encontrou móveis quebrados, forte sujeira e estrutura precária. Além do casal, quatro crianças — filhos da mulher — e uma idosa acamada que depende de cuidados especiais moravam no local sob forte vulnerabilidade social.

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Devido à presença dos menores e da idosa em situação de risco, o Conselho Tutelar foi chamado para prestar auxílio e adotar as medidas de proteção necessárias. Todos os adultos envolvidos foram levados para a 22ª Subdivisão Policial para o registro do caso e andamento dos procedimentos legais.

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ARAPONGAS carcere privado direitos humanos POLICIA MILITAR roupa suja violência domestica
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