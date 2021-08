Da Redação

Homem é preso por violência doméstica após agredir esposa

Um homem foi preso por lesão corporal e violência doméstica após agredir sua esposa na madrugada desta segunda-feira (16) na área central de Arapongas.

continua após publicidade .

Segunda a vítima, o casal teve uma discussão e o marido começou a agredir, após as agressões o suspeito foi até a casa do sogro pedir para que o homem fosse buscar a filha, pois havia agredido a mesma.

O pai da vítima foi até a residência do casal para buscar a filha, e a encontrou com hematomas no rosto lado direito, boca cortada e galo na cabeça, a mulher relatou ainda que o agressor ameaçava a mesma caso retirasse as coisas da casa.

continua após publicidade .

A Polícia Militar foi acionada e o agressor foi encaminhado à delegacia de polícia.