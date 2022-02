Da Redação

Homem é preso por tráfico de drogas sintéticas em Arapongas

Um jovem, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira (1º), no Jardim Santo Antônio, em Arapongas, com diversas drogas sintéticas, ecstasy e MD, e maconha, dinheiro e objetos usados no tráfico. A ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal (GM).

A equipe da Guarda Municipal (GM), de Arapongas, durante patrulhamento na região do Jardim Santo Antônio, viu um jovem, de 21 anos, e durante busca pessoal foi localizado em seu bolso um aparelho celular e alguns resquícios de maconha.

O homem, de acordo com os guardas, disse que é usuário e assumiu ter mais drogas em sua residência. Na casa do abordado, a GM localizou sete porções de maconha, rolo de papel filme, 15 comprimidos de ecstasy, 10 porções de MD (metilenodioximetanfetamina), três balanças de precisão e uma faca com resquícios de maconha.

Ainda em busca na casa, em cima da geladeira foi encontrada uma garrafa de whisky, com aproximadamente 600 ml do líquido inalante conhecido como "loló", além de duas buchas de maconha, totalizando 388 gramas, algumas folhas de caderno com anotações de contabilidade do tráfico e R$ 86 em dinheiro.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, na 22ª Subdivisão Policial (SDP).

