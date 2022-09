Homem é preso por tráfico de drogas pela PM de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com ele, a Polícia Militar (PM) apreendeu pedras de crack e uma pequena quantidade de maconha

Um homem foi preso no final da tarde deste domingo, 25, na Zona Sul de Arapongas pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, a Polícia Militar (PM) apreendeu pedras de crack e uma pequena quantidade de maconha.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, uma denúncia anônima indicou um endereço onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Policiais passaram a realizar patrulhamento no local e localizaram um homem, em frente ao portão da residência, que ao avistar a viatura, empreendeu fuga para os fundos da casa. A equipe rapidamente desembarcou e realizou a abordagem do rapaz e de uma mulher que também estava no local, com apoio de uma policial feminina.

Na revista pessoal, nada foi encontrado, porém, no interior da residência, os policiais encontraram 59 invólucros em papel alumínio com pedras de crack e um pequeno tablete de maconha, além de várias cédulas de dinheiro trocado. O homem assumiu a propriedade das drogas.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, foi dada voz prisão a ele, que ficou bastante alterado, e resistiu a prisão, sendo necessário o uso de força física para contê-lo.

O detido e os objetos foram encaminhados para a delegacia de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News