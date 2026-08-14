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ZONA SUL

Homem é preso por tráfico de drogas na modalidade "delivery” em Arapongas

Suspeito usava esconderijos no painel do carro para transportar porções de cocaína destinadas à venda

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso por tráfico de drogas na modalidade
Autor Foto: Divulgação GM

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no final da tarde de quinta-feira (13), na Rua Rouxinol, nas proximidades do Aterro Sanitário da Zona Sul, no Jardim Colúmbia IV. A ação foi realizada por equipes táticas da Guarda Municipal de Arapongas, após monitoramento gerado por denúncias anônimas.

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A abordagem ocorreu por volta das 16h50, quando os policiais avistaram um veículo com as mesmas características relatadas nas denúncias sobre a entrega de entorpecentes na região. O motorista acatou a ordem de parada, mas demonstrou forte nervosismo durante a fiscalização.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, a vistoria no automóvel revelou 15 porções de cocaína, que somaram cerca de 13,4 gramas. O material estava escondido no porta-objetos da porta e na saída do ar-condicionado do veículo.

Aos policiais, o condutor admitiu que atuava na entrega de drogas a domicílio e que recebia os pagamentos via transferência bancária instantânea. Ele explicou que cumpria um itinerário de entregas e que utilizava as saídas de ar do painel para armazenar os pacotes adicionais.

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Além da substância, a equipe apreendeu quantia em dinheiro, um aparelho celular e o automóvel utilizado no transporte. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Central Regional de Flagrantes, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

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ARAPONGAS cocaína entregas a domicílio GUARDA MUNICIPAL prisão em flagrante trafico de drogas
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