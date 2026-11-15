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Homem é preso por tráfico com mais de 100 porções de cocaína no Conjunto Columbia, em Arapongas

Abordagem aconteceu após um dos suspeitos tentar fugir da viatura. Droga apreendida foi comprada em Rolândia e seria comercializada na região

Escrito por Da Redação
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Homem é preso por tráfico com mais de 100 porções de cocaína no Conjunto Columbia, em Arapongas
Autor Foto: Divulgação

Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas na manhã deste sábado (14), no bairro Conjunto Columbia, em Arapongas, após ser flagrado com mais de 100 porções de cocaína. A prisão foi realizada na Rua Beija Flor de Coleira durante um patrulhamento ostensivo da Polícia Militar, que intensificava as rondas na região devido a denúncias de comércio ilícito de entorpecentes.

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A equipe policial patrulhava a via quando avistou dois indivíduos que demonstraram nervosismo com a aproximação da viatura. Um deles conseguiu fugir do local, mas o outro foi alcançado e abordado pelos agentes. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o suspeito 30 invólucros plásticos contendo cocaína, já devidamente embalados e prontos para a comercialização.

Ao ser questionado sobre a procedência do entorpecente, o homem confessou que havia comprado o produto na cidade vizinha de Rolândia com a intenção de revendê-lo. Ele também admitiu que armazenava o restante da droga em sua própria residência. Seguindo os procedimentos legais, a equipe policial se deslocou até o imóvel do suspeito e realizou uma busca domiciliar, encontrando mais 84 buchas de cocaína com as mesmas características da apreendida anteriormente.

Diante do estado de flagrância, totalizando 114 porções da droga, o indivíduo recebeu voz de prisão no local. Após ser cientificado de seus direitos constitucionais, ele foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis.

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ARAPONGAS cocaína Notícias Policiais POLICIA MILITAR trafico de drogas
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