Homem é preso por tráfico após tentar fugir da polícia em Arapongas

Suspeito foi flagrado no San Rafael com 30 porções de maconha e confessou que o dinheiro apreendido era da venda

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (26) no Jardim San Rafael, em Arapongas. Ele foi flagrado com dezenas de porções de maconha embaladas e prontas para o comércio.

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A prisão ocorreu por volta das 23h30, durante rondas da polícia militar pela Rua Beija Flor Marrom. A equipe notou duas pessoas que, ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo e tentaram correr para evitar a abordagem.

Os policiais agiram rápido e conseguiram revistar a dupla. Com um dos suspeitos, foi encontrada uma embalagem plástica com 30 porções de maconha, totalizando 64 gramas. Além da droga, ele carregava R$ 171 em dinheiro. Questionado pela equipe, o homem admitiu que o valor era resultado da venda de entorpecentes.

Diante do flagrante e da confissão, o suspeito recebeu voz de prisão no local e foi levado para a 5ª Central de Flagrantes de Arapongas, onde ficou à disposição da Justiça.