Durante a abordagem no Jardim Universitário, policiais também encontraram duas porções de cocaína no bolso do suspeito na noite de quarta-feira

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (25), no Jardim Universitário, em Arapongas. A ocorrência foi registrada por volta das 21h45, na Rua Tico-Tico-do-Bico-Amarelo, depois que o suspeito tentou se livrar de entorpecentes ao perceber a aproximação da polícia.

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De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe policial fazia rondas pela região para combater o comércio ilegal de drogas quando avistou o rapaz. Ao notar a chegada da viatura, ele jogou um pacote plástico no chão. Os policiais recolheram o material e constataram que havia 20 pedras de crack embaladas para a venda.

Na sequência, durante a revista, a equipe ainda encontrou duas porções de cocaína no bolso do suspeito, também prontas para serem comercializadas. Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, onde ficou à disposição da Justiça.