Homem é preso por tentativa de homicídio em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O suspeito desferiu vários golpes de faca contra a vítima.

Um homem foi preso, na noite deste domingo (02) no Jardim do Sol em Arapongas, por tentativa de homicídio. O suspeito desferiu vários golpes de faca contra a vítima. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu, após o suspeito “brincar” com a esposa da vítima.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Acidente envolvendo carro com placas de Ivaiporã deixa três mortos



Testemunhas relataram à PM, que o homem não gostou das supostas brincadeiras, e os dois começaram a discutir e a trocar ameaças de morte, momento em que um dos envolvidos saiu do local e foi até sua casa buscar uma faca, retornando e esfaqueando a vítima.

continua após publicidade .

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Rolândia. Duas facas foram apreendidas. De acordo com testemunhas, as facas eram dos envolvidos na briga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender a vítima, que foi encaminhada por uma ambulância avançada para o hospital Honpar.

Siga o TNOnline no Google News