Homem é preso por porte ilegal de drogas - TNOnline

Um homem foi preso nesta quinta-feira (3), em Arapongas, por porte ilegal de drogas.

A Guarda Municipal de Arapongas estava em patrulhamento, na Rua Cancroma, do bairro Vila Passos, quando avistou um veículo e, dentro dele, um suspeito que ao perceber a presença da viatura, mudou bruscamente seu comportamento.

Com isso, foi dada voz de abordagem e encontradas, em buscas no veículo, duas porções de maconha debaixo do banco, onde pesaram ao todo 54,1 gramas.

O mesmo assumiu que a droga era sua e que teria mais em sua residência. Chegando ao local, foram encontradas mais duas porções que pesaram aproximadamente 16 gramas.

Foi dado voz de prisão e o homem foi encaminhado para U.P.A e, posteriormente, para a 22° Subdivisão Policial de Arapongas.