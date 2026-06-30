Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
ORDEM DE PRISÃO

Homem é preso por mandado judicial durante culto religioso em Arapongas (PR)

Ação policial ocorreu em uma chácara às margens da rodovia PR-444; suspeito foi encaminhado ao sistema prisional

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 08:42:36 Editado em 30.06.2026, 08:53:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é preso por mandado judicial durante culto religioso em Arapongas (PR)
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Um homem que estava com uma ordem de prisão em aberto foi detido pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (29), em Arapongas, no norte do Paraná. O caso chamou a atenção por ocorrer no momento em que o suspeito participava de um culto religioso em uma propriedade rural.

- LEIA MAIS: Adolescente de 14 anos é agredida pela mãe após se recusar a ir à missa em São Pedro do Ivaí

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A prisão aconteceu por volta das 17h30, na altura do quilômetro 3 da rodovia PR-444. Equipes policiais se deslocaram até uma chácara na região após receberem informações de que o procurado pela Justiça estava no local. A entrada dos policiais foi autorizada por uma moradora da propriedade.

Ao entrarem no imóvel, as autoridades constataram a realização da cerimônia religiosa e identificaram o homem. Após a consulta ao sistema, que confirmou a validade do documento expedido pela 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Arapongas, foi dada a voz de prisão.

O homem foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS culto religioso direitos constitucionais ordem judicial POLICIA MILITAR prisão em aberto
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV