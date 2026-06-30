Homem é preso por mandado judicial durante culto religioso em Arapongas (PR)

Ação policial ocorreu em uma chácara às margens da rodovia PR-444; suspeito foi encaminhado ao sistema prisional

Um homem que estava com uma ordem de prisão em aberto foi detido pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (29), em Arapongas, no norte do Paraná. O caso chamou a atenção por ocorrer no momento em que o suspeito participava de um culto religioso em uma propriedade rural.

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A prisão aconteceu por volta das 17h30, na altura do quilômetro 3 da rodovia PR-444. Equipes policiais se deslocaram até uma chácara na região após receberem informações de que o procurado pela Justiça estava no local. A entrada dos policiais foi autorizada por uma moradora da propriedade.

Ao entrarem no imóvel, as autoridades constataram a realização da cerimônia religiosa e identificaram o homem. Após a consulta ao sistema, que confirmou a validade do documento expedido pela 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Arapongas, foi dada a voz de prisão.

O homem foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial.