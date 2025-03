Homem é preso por importunação sexual em Sabáudia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem por importunação sexual e resistência à abordagem na manhã desta segunda-feira (24), na Avenida Campos Salles, no Centro de Sabáudia.

📰 LEIA MAIS: Dupla é presa e moto apreendida pela PM em Apucarana



continua após publicidade

Segundo a vítima, ela estava em uma padaria quando o suspeito fez comentários sobre sua aparência, insistiu em pedir seu Instagram e a convidou para sair repetidamente, apesar de seu desconforto. Ao sair do estabelecimento, o homem a seguiu de moto até seu local de trabalho, onde a vítima relatou o caso à patroa, que acionou a PM.

Com a identificação do suspeito, os policiais foram até um possível endereço e o encontraram. Durante a abordagem, ele desobedeceu às ordens, resistindo à ação policial. A mãe do suspeito também interferiu, recusando a se afastar e desacatando os agentes, o que resultou em sua prisão.

O homem reagiu com empurrões e socos contra a equipe e, mesmo com apoio de outras viaturas, fugiu por uma plantação, pulando cercas e entrando no quintal de uma casa. Ao ser localizado, avançou contra um policial, que utilizou técnicas de imobilização para contê-lo.

continua após publicidade

O suspeito e sua mãe foram encaminhados à 22ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências cabíveis.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



Siga o TNOnline no Google News