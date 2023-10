Homem é preso por agredir e tentar estuprar a esposa em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher, moradora de Arapongas, foi vítima de violência doméstica e tentativa de estupro na madrugada desta sexta-feira, (27), no Conjunto Palmares. O agressor é o próprio marido da vítima.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Casal é morto a tiros na frente dos filhos no Paraná

Clique aqui e receba nossas notícias no WhatsApp



continua após publicidade

Conforme o relato da mulher à Polícia Militar (PM), a violência ocorreu após uma discussão do casal. O marido, então, desferiu um tapa no rosto da esposa e tentou forçá-la a manter relações sexuais com ele.

A equipe policial conduziu o agressor para a 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas.

Outra ocorrência

Mais uma mulher é vítima de assédio sexual em Apucarana

continua após publicidade

Uma mulher foi vítima de injúria e assédio na tarde desta quarta-feira (26), na Rua Castro Alves, no Jardim América em Apucarana (PR).

Conforme a vítima relatou à Polícia Militar (PM), um homem desconhecido bateu palmas em sua casa oferecendo uma cesta básica para venda. Quando ela recusou a oferta, o homem começou a insultá-la com palavras ofensivas.

O indivíduo, descrito como moreno, alto e magro, vestindo uma camiseta verde escura, shorts e chinelos, permaneceu por alguns instantes em frente à casa da vítima e abaixou o shorts, mostrando o pênis para a mulher antes de sair do local.

A vítima relatou à polícia que agora tem medo de sair de casa para ir trabalhar. A equipe policial fez buscas na área, tentando localizar o autor do crime, mas sem sucesso. Um boletim de ocorrência pelo crime de injúria foi elaborado.

Siga o TNOnline no Google News