Homem é preso pela GM de Arapongas com armas e drogas

O Grupo de Apoio Tático (GAT) da Guarda Municipal (GM) de Arapongas realizou a apreensão de duas armas de fogo e drogas no Conjunto Flamingos nesta segunda-feira (24). Um homem foi preso.

De acordo com o relatório da GM, em patrulhamento pela região, os agentes viram o homem, já conhecido no meio policial, em atitude suspeita. Ele foi abordado e com ele foi encontrada uma porção de maconha que pesou aproximadamente 17 gramas.

Em seguida, foram realizadas buscas na casa do suspeito, onde foram encontradas duas armas calibre 32 com munições. Ele assumiu a posse das armas e foi encaminhado até a delegacia da cidade.