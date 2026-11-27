Ordem judicial havia sido expedida horas antes pela Justiça de Londrina; detido de 51 anos não resistiu à abordagem da Guarda Municipal

Um homem de 51 anos foi preso pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas na tarde de quinta-feira (26), no Jardim Dona Pina. Contra ele havia um mandado de prisão expedido no mesmo dia pela Justiça de Londrina.

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A detenção ocorreu por volta das 15h20, durante um patrulhamento de rotina de uma equipe tática da corporação pela Rua Amanaci. Os agentes avistaram o homem no quintal de uma residência e o reconheceram, pois já sabiam da existência da ordem judicial.

De acordo com a GM, o abordado colaborou com os agentes e teve a identidade confirmada. O mandado, expedido pela Vara de Execuções Penais de Londrina, determina o retorno dele a um regime prisional mais rigoroso.

Sem oferecer resistência, o homem foi levado para a Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça.