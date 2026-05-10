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Homem é preso em rodoviária com cadeira de rodas furtada de UPA

Suspeito alegou ter recebido doação, mas acabou confessando que levou o equipamento enquanto aguardava atendimento médico em 2025

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 11:31:13 Editado em 10.05.2026, 11:30:17
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Homem é preso em rodoviária com cadeira de rodas furtada de UPA
Autor Suspeito confessou ter furtado cadeira de uma UPA de Londrina - Foto: freepik/imagem ilustrativa

Um homem foi preso no início da tarde de sábado (9) no terminal rodoviário de Arapongas, localizado na Vila Edio, por estar utilizando uma cadeira de rodas furtada. O equipamento pertencia a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Londrina.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste domingo (10) em Arapongas

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A polícia chegou até o suspeito após ser acionada por funcionários da rodoviária. Eles relataram a presença do cadeirante no local e lembraram que, durante a manhã, agentes de segurança municipais já haviam feito rondas na região buscando justamente por uma cadeira de rodas com alerta de furto.

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nenhum material ilícito com o homem. Ao ser questionado sobre a origem da cadeira de rodas, ele afirmou inicialmente que havia ganhado o equipamento como doação de um órgão de assistência social de Apucarana.

No entanto, a equipe notou que a cadeira possuía etiquetas de identificação da UPA de Londrina. Ao consultar o sistema de segurança, os policiais confirmaram que havia um registro de furto do equipamento datado de maio de 2025.

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Diante da confirmação, o homem foi detido e encaminhado para a delegacia da cidade. Durante o trajeto na viatura, o suspeito mudou sua versão e confessou ter furtado a cadeira de rodas da unidade de saúde na época em que esteve no local aguardando por atendimento médico. O caso agora segue à disposição da Justiça.


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´polícia ARAPONGAS Cadeira de rodas Furto JUSTIÇA UPA Londrina
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