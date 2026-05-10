Homem é preso em rodoviária com cadeira de rodas furtada de UPA

Um homem foi preso no início da tarde de sábado (9) no terminal rodoviário de Arapongas, localizado na Vila Edio, por estar utilizando uma cadeira de rodas furtada. O equipamento pertencia a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Londrina.

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A polícia chegou até o suspeito após ser acionada por funcionários da rodoviária. Eles relataram a presença do cadeirante no local e lembraram que, durante a manhã, agentes de segurança municipais já haviam feito rondas na região buscando justamente por uma cadeira de rodas com alerta de furto.

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nenhum material ilícito com o homem. Ao ser questionado sobre a origem da cadeira de rodas, ele afirmou inicialmente que havia ganhado o equipamento como doação de um órgão de assistência social de Apucarana.

No entanto, a equipe notou que a cadeira possuía etiquetas de identificação da UPA de Londrina. Ao consultar o sistema de segurança, os policiais confirmaram que havia um registro de furto do equipamento datado de maio de 2025.

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Diante da confirmação, o homem foi detido e encaminhado para a delegacia da cidade. Durante o trajeto na viatura, o suspeito mudou sua versão e confessou ter furtado a cadeira de rodas da unidade de saúde na época em que esteve no local aguardando por atendimento médico. O caso agora segue à disposição da Justiça.



