Homem é preso em flagrante furtando fios de empresa em Arapongas

Ele tentou fugir do local pulando um muro, mas foi detido

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 13, furtando fios de uma empresa no Parque Industrial de Arapongas. O ladrão foi flagrado pelo vigilante que segurou o suspeito até a chegada da polícia.

De acordo com o boletim de ocorrências, o vigilante relatou à polícia que recebeu um chamado da central de alarmes e foi para o local, junto com o gerente da empresa, para verificar. Eles fizeram uma varredura nas dependências e constataram que haviam diversos aparelhos com os fios de energia cortados.

Na sequência, flagraram um suspeito escondido atrás de uma árvore, em seguida, ele tentou fugir do local pulando um muro, mas foi detido e imobilizado até a chegada da equipe policial.

Com o ladrão havia uma mochila com duas ferramentas para corte dos fios e aproximadamente dez metros de fiação. Ele recebeu voz de prisão por furto e foi encaminhado até a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

