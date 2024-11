Homem é preso em flagrante com crack e maconha em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

Um homem foi preso na tarde deste domingo (27) após ser flagrado com crack e maconha no Parque Industrial de Arapongas, nas proximidades do Expoara. Uma equipe da Guarda Municipal (GM) realizava patrulhamento na região e foi responsável pela prisão.

📰 LEIA MAIS: Motociclista tenta fuga da PM e é flagrado com R$ 6,8 mil em dinheiro

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a viatura da GM passava pela Rua Guaratinga quando o suspeito percebeu a aproximação dos agentes e teve uma reação de "susto". O homem ficava movimentando a cabeça em direção a viatura e a atitude levantou suspeita.

Ele foi abordado e os guardas municipais encontraram 14 pedras de crack prontas para venda e 1,7 gramas de maconha. Um total de R$ 64 em notas diversas também foi localizado com o homem, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial.

Siga o TNOnline no Google News