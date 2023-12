Homem é preso em Arapongas por não pagar pensão alimentícia

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, por não pagar pensão alimentícia. O cumprimento do mandado de prisão aconteceu por volta das 22h17 desta terça-feira (19), em uma residência localizada no bairro Vila Sampaio. De acordo com as autoridades, a ordem judicial tem validade até dezembro de 2024.

Conforme o boletim de ocorrência, a 7ª Companhia Independente de Polícia Militar de Arapongas recebeu informações de que o suspeito estaria na Rua Quetzal. Dessa forma, os policiais foram até o local e encontraram o suspeito. Foi constatada a existência de uma mandado em aberto contra o homem, expedido pela juíza da 2ª Vara de Família de Londrina.

Diante dos fatos, foi realizada uma busca pessoal no homem, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Rolândia.

