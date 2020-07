Homem é preso depois de agredir esposa em Arapongas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um homem foi preso na noite deste domingo (14) no Conjunto Araucárias, em Arapongas, depois de agredir a esposa. A mulher precisou ser encaminhada ao hospital.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), ao chegar na residência do casal, encontraram a mulher no chão, gritando de dor, alegando que o marido teria quebrado seu braço.

O homem estava sentado no sofá, com sinais visíveis de embriaguez, e se negou a colaborar com a abordagem da polícia, sendo necessário uso de força para detê-lo.

Uma ambulância do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para socorrer a mulher, que teve o braço imobilizado e foi levada para a Santa Casa.

O agressor foi encaminhado para a delegacia.