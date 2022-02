Da Redação

Homem é preso com veículo adulterado em Arapongas

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), de Arapongas, neste domingo (13), depois de ser flagrado com um veículo adulterado.

continua após publicidade .

Durante patrulhamento no Jardim Petrópolis, a equipe viu a motocicleta Honda/CG 125 Titan azul, estacionada. De acordo com a PM, a placa era falsificada, pois não havia inscrição do fabricante. A numeração do motor estava remarcada e a numeração do chassi foi apagada.

O proprietário contou à polícia que comprou a moto pelo valor de R$ 3 mil de um amigo. O motor do veículo apresentava a numeração de uma moto emplacada na cidade de Paranaguá.

continua após publicidade .

O homem foi encaminhado à delegacia para as devidas providências.