Homem é preso com tablet furtado de loja de celulares em Arapongas

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Um homem foi preso por receptação na noite desta quarta-feira (10), no Jardim Aeroporto, em Arapongas, após ser encontrado com um iPad furtado de uma loja de celulares da cidade.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes da Rotam receberam informações sobre a possível localização do aparelho eletrônico e iniciaram diligências para identificar quem estava em posse do objeto.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou ter adquirido o iPad por meio de uma negociação realizada em um aplicativo de mensagens. Segundo o relato, ele pagou um valor muito abaixo do praticado no mercado.

Após a checagem do equipamento, os policiais constataram que o tablet era o mesmo que havia sido furtado de uma loja de celulares, conforme registro de boletim de ocorrência.

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Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de receptação e foi encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com o aparelho recuperado.

O iPad foi apreendido e permanecerá à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário.