Da Redação

Homem é preso com pistola e munições em Arapongas

Um homem foi preso nesta segunda-feira (21), pela Polícia Militar (PM), de Arapongas, com uma pistola e várias munições. A ocorrência foi registrada no Residencial Arapongas III.

De acordo com o boletim, após receber denúncias, a PM foi até o endereço e no local a mãe liberou a entrada da equipe na casa do suspeito. Durante buscas, foi encontrado debaixo da cama uma pistola Taurus 24/7, calibre.40, com a numeração de série suprimida, municiada com 14 munições intactas.

Segundo a PM, o armamento aparentava ser patrimônio da Polícia Militar do Paraná. No momento em que a equipe foi até o local, o homem não estava em casa. No entanto, momentos depois ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Arapongas. O autor disse que estava com a arma há três meses.