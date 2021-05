Homem é preso com mais de 8 quilos de maconha

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta quinta-feira (22), durante patrulhamento no Conjunto Cidade Jardim, a equipe da Guarda Municipal, de Arapongas, viu um homem, já conhecido entre os policiais, em atitude suspeita.

Com ele, foi encontrada uma pequena porção de maconha, pesando 0,01 gramas e R$290. A GM perguntou onde morava, mas o homem tentou mentir e disse que vivia em outro local, levantando suspeita.

Durante a abordagem, ele acabou dizendo que havia mais drogas em sua casa e por isso, não havia contado o endereço certo. No local, o cão Dara, encontrou uma caixa com 16 tabletes de maconha, pesando 8,889 quilos, uma balança de precisão, uma faca com resquicíos da droga, um rolo de papel filme.

Conforme a GM, ainda no mesmo guarda roupas foram encontradas 14 porções de maconha, pesando 340 gramas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a delagacia.

