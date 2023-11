Homem é preso com mais de 100 kg de cocaína em Arapongas

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (23) com 107 kg de cocaína em um trecho da PR-218, entre Sabáudia e Arapongas. Ele estava transportando a droga em uma caminhonete quando foi parado pelos policiais. A prisão foi realizada pela Polícia Federal (PF) com o apoio da Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

LEIA MAIS - Motorista perde controle e bate de frente com caminhão na PR-444

Conforme os agentes, o suspeito foi parado durante uma fiscalização de rotina no âmbito da Operação Integrada. Após ser parado, o veículo foi vistoriado com o apoio de um cão farejador do Canil da PM de Londrina. Com o auxílio do cão foi possível encontrar a droga escondida em um compartimento oculto na caminhonete.

continua após publicidade

Ainda segundo os policiais, o motorista foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Siga o TNOnline no Google News